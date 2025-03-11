"A Diego lo asesinaron", denunció el abogado de las hijas de Maradona en el juicio

Este martes 11 de marzo inició el proceso judicial que investiga la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y la responsabilidad de los médicos que estaban a cargo de su cuidado.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, denunció que al exfutbolista lo asesinaron: "A Diego lo asesinaron y engañaron a toda una familia. Estoy seguro que hubo un plan. Lo trataron como un animal".

Por otro lado, expresó: "Va a haber condenas. Entre los que tenían que cuidar a Diego hubo indolencia, desidia y actitudes demenciales”.

A su vez, el fiscal Patricio Ferarri mostró una imagen de las condiciones del "10″ en el momento de su fallecimiento. "Así murió Maradona. Quién les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les estan mintiendo en la cara”, afirmó Ferrari, mientras mostraba una imagen impresa de Maradona, con el abdomen totalmente hinchado.

A pocos metros del fiscal Ferrari se encontraban Dalma, Gianinna y Jana, hijas de Diego, quienes no pudieron contener las lágrimas frente a tan impactante documento. Allí también estaba su ex pareja, Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando.

El equipo médico acusado (podrían enfrentar entre 8 y 25 años de cárcel) está conformado por Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (médica coordinadora de la prepaga), Mariano Perroni (jefe de los enfermeros), Pedro Pablo Di Spagna (médico clínico) y Ricardo Almirón (enfermero).

Noticia al Dia / Olé