A un año de la partida del mítico Víctor Davalillo

Un 6 de diciembre, pero del año 2023, nos dejó el legendario pelotero Víctor Davalillo a los 84 años, a causa de una obstrucción intestinal y problemas renales. Sus logros y gestas dejaron su nombre inscrito entre los más grandes del beisbol venezolano y latino.

Carrera en el beisbol venezolano

Nacido el 31 de julio de 1939 en Cabimas, Estado Zulia, inició su carrera en el beisbol venezolano como lanzador relevista el 17 de octubre de 1957 ante Licoreros de Pampero en el Estadio de la UCV, cuando se enfrentó a Luis “Camaleón” García en la parte baja de la séptima entrada, dominándolo con un elevado al jardín derecho.

12 días más tarde, el 29 de octubre, “Vitico” conectó el primer indiscutible de su carrera ante el pitcher John Murf, en un choque contra los Industriales de Valencia en el Estadio Universitario. De esta forma, iniciaba una carrera que sería icónica y que quedaría para los libros de historia deportiva.

A lo largo de los 30 años de estancia en el beisbol profesional venezolano, vistió la camiseta de cinco elencos: Leones de Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira, Bravos de Portuguesa y Tigres de Aragua. En Leones fue donde más tiempo jugó, un total de 18 campañas y obtuvo seis campeonatos en la LVBP.

Con respecto a los números en el beisbol criollo, en 4636 turnos al bate pegó 1505 imparables, 197 dobles, 50 triples, 34 estacazos, 438 fletadas, 666 carreras anotadas y un promedio de .325. Ganó el título de bateo cuatro veces (1962-1963, 1963-1964, 1967-1968 y 1970-1971), destacando en la 62/63 con un average de .400, convirtiéndose en el primer toletero en promediar esta cifra en una temporada.

En 2003 fue exaltado al Salón de la Fama de la pelota criolla, consolidando su figura de leyenda. Además, también es considerado el bateador más destacado y completo de la historia del béisbol nacional.

Pasantía en las Grandes Ligas

En 1958 comenzó su carrera en las ligas menores tras ser firmado por los Rojos de Cincinnati, desempeñándose en un principio como monticulista zurdo. No obstante, entre 1960 y 1961 empezó a tomar protagonismo como outfielder y bateador.

En 1961 lo traspasaron a los Indios de Cleveland, conjunto en el cual debutaría en la gran carpa en 1963, en un enfrentamiento ante los Twims de Minnesota. La siguiente jornada disparó su primer hit con un sencillo ante Jim Kaat, finalizando aquella zafra con .296 de promedio, siete bambinazos y 36 empujadas.

Durante su estadía de 16 temporadas en la MLB pasó por seis novenas: Indios de Cleveland, Dodgers de Los Ángeles, Angelinos de California, Cardenales de San Luis, Piratas de Pittsburgh y Atléticos de Oakland, con estos últimos dos ganó la Serie Mundial en 1971 y 1973 respectivamente.

Sobre sus números en el mejor beisbol del mundo, en 4017 salidas al plato disparó 1122 indiscutibles, 36 vuelacercas, 329 remolcadas, 509 anotadas, promedio de .279. y robó 125 bases. En 22 apariciones en postemporada tuvo .323 de promedio.

Se hizo con el Guante de Oro en 1964 con el uniforme de los Indios de Cleveland actuando como jardinero por la derecha, demostrando también su talento a la defensiva.

Fue seleccionado para el All-Star en 1965, zafra donde bateó para .301, siendo el primer venezolano con este promedio en las mayores, culminando tercero en la carrera por el título de bateo, quedando atrás de Tony Oliva y Carl Yastrzemski.

En 1970 estableció una marca como bateador emergente, registrando 24 hits saliendo desde el banco, récord que no se ha superado hasta el día de hoy.

En la Liga Mexicana de Béisbol (LMB)

El jardinero zuliano hizo presencia en el beisbol mexicano durante tres campañas, formando parte de los Cafeteros de Córdoba y luego con los Rieleros de Aguascalientes, escuadra con la que salió campeón en 1978.

Noticia Al Día/Espn

Fernando Luzardo/Pasante