Aaron Boone continuará como manager de Yankees para el 2025

El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, ha ejercido su opción para seguir al mando de los neoyorquinos para la temporada 2025 de la MLB.

Según el gerente general del equipo, Brian Cashman, el plazo para aceptar la opción era de 10 días tras la culminación de la serie mundial.

“Aaron es una presencia estabilizadora en nuestro vestuario y posee una capacidad profunda para conectar y fomentar relaciones con sus jugadores” destacó Cashman en un comunicado.

De este modo, Boone dirigirá su octava temporada con los Yankees, llevándolos a la Serie Mundial este año por primera vez desde el 2009, cayendo derrotados ante los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos.

“Estoy agradecido por la confianza depositada en mí para liderar este equipo. Es una responsabilidad y una oportunidad que nunca tomaré a la ligera” manifestó Boone.

Durante su estancia en el conjunto de Nueva York, Boone lleva 603 juegos ganados y 429 perdidos, tres títulos de la División Este de la Liga Americana y un campeonato de liga.

