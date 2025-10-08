Miércoles 08 de octubre de 2025
Deportes

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

La serie se mantiene en favor de Azulejos 2-1

Por Daniel García

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional
Foto: Agencias
Con la presión al máximo y la temporada en juego, los Yankees de Nueva York protagonizaron una espectacular remontada este martes en el Yankee Stadium para vencer 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA).

Luego de estar abajo 6-1 en la parte baja de la quinta entrada, la ofensiva neoyorquina despertó con furia. Jazz Chisholm Jr. encendió la chispa con un batazo de dos carreras, y Aaron Judge desató la locura en el Bronx al conectar un Grand Slam con las bases llenas, acercando a los Yankees 6-5 en el marcador.

Toronto había tomado ventaja temprana gracias a un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en el primer episodio. Sin embargo, la reacción de los Yankees fue imparable. Aprovechando dos errores defensivos de los Azulejos, uno en la quinta y otro en la octava entrada, Nueva York sumó ocho carreras sin respuesta, volteando el marcador y asegurando la victoria.

El abridor Domingo Germán tuvo una salida complicada, permitiendo seis carreras en apenas tres entradas. Pero el bullpen de los Yankees respondió con solidez, destacando la actuación de David Bednar, quien retiró a los últimos cinco bateadores de Toronto para sellar el triunfo.

Con la serie 2-1 a favor de Toronto, el cuarto juego se disputará este miércoles nuevamente en el Yankee Stadium. Los Azulejos buscarán cerrar la serie, mientras que los Yankees, impulsados por su afición y la remontada, intentarán igualar la serie y llevarla a un quinto juego en Canadá.

