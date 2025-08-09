Sábado 09 de agosto de 2025
Deportes

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

El criollo ostenta ocho campañas con 20 o más vuelacercas en las Grandes Ligas

Por Daniel García

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El camarero venezolano José Altuve continúa marcando la historia dentro de las Grandes Ligas, al conectar su jonrón número 20 de la temporada en el triunfo de los Astros de Houston 5-3 sobre los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

Con abucheos como telón de fondo en el Yankee Stadium, José Altuve respondió con contundencia. El segunda base venezolano sorprendió al novato Cam Schider con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo, encendiendo temprano la ofensiva de los Astros. Más que abrir el marcador, el batazo reafirmó su papel de verdugo recurrente ante los Yankees, franquicia a la que ya les ha conectado 14 cuadrangulares en su carrera.

Con este cuadrangular, Altuve alcanza su octava temporada con al menos 20 jonrones, consolidándose como uno de los peloteros venezolanos más consistentes en la historia de la MLB. Solo figuras como Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Bobby Abreu y Magglio Ordóñez han superado esa marca en más campañas.

Además, se une a una élite de segunda bases con siete o más temporadas de 20 cuadrangulares, junto a nombres como Craig Biggio, Dan Uggla y Rogers Hornsby

Lee también: 100 niños tendrán la oportunidad de entrenar gratis con Juan Arango y Renny Vega en el “Campamento de las Leyendas”

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump anunciará medidas para "detener el crimen" en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el lunes anunciará medidas para "detener el crimen violento" en Washington…
Deportes

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

El toletero criollo supera la lesión sufrida el pasado 29 de julio
Al Dia

¡Histórico! Jen Pawol es la primera en arbitrar un juego de temporada regular de Grandes Ligas

La fémina debuta en el juego de Bravos y Marlins, impartiendo justicia desde la primera base
Al Dia

En México se decidirá el repechaje para el Mundial 2026

En dos sedes del país azteca se conocerán los cupos por repechaje al Mundial de fútbol


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025