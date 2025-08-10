Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

El extremo merideño vuelve al fútbol venezolano tras diez años en el balompié internacional

Por Daniel García

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira
Foto: Agencias
El delantero merideño, recordado por su explosión en la Copa América 2016 y el subcampeonato mundial Sub-20, llegó a un acuerdo con el club aurinegro y se incorporará en las próximas horas. Su contrato será hasta diciembre de 2026, y está previsto que firme oficialmente el lunes 11 de agosto.

Peñaranda llega como agente libre tras pasos por Atlético Bucaramanga (Colombia) y Sarajevo (Bosnia), buscando redención en el fútbol venezolano y recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes promesas de la Vinotinto.

La llegada de Peñaranda al aurinegro se une a las incorporaciones de Yordan Osorio, Yohandry Orozco y Yonathan Del Valle, futbolistas con recorrido internacional que vuelven al balompié venezolano.

