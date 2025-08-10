Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

El delantero merideño, recordado por su explosión en la Copa América 2016 y el subcampeonato mundial Sub-20, llegó a un acuerdo con el club aurinegro y se incorporará en las próximas horas. Su contrato será hasta diciembre de 2026, y está previsto que firme oficialmente el lunes 11 de agosto.

Peñaranda llega como agente libre tras pasos por Atlético Bucaramanga (Colombia) y Sarajevo (Bosnia), buscando redención en el fútbol venezolano y recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes promesas de la Vinotinto.

La llegada de Peñaranda al aurinegro se une a las incorporaciones de Yordan Osorio, Yohandry Orozco y Yonathan Del Valle, futbolistas con recorrido internacional que vuelven al balompié venezolano.

