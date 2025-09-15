AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

El club AEK Larnaca de Chipre actualizó este lunes el estado médico del futbolista venezolano Yerson Ronaldo Chacón, quien sufrió una conmoción cerebral durante el encuentro frente al Anorthosis.

Tras ser sometido a pruebas de imagen y análisis de sangre, los resultados fueron completamente normales. Como medida preventiva, el jugador permaneció hospitalizado durante 24 horas y se espera que reciba el alta médica este martes.

Chacón, extremo vinotinto y exjugador del Deportivo Táchira, llevó tranquilidad a sus seguidores al publicar una fotografía desde el hospital acompañada del mensaje:

“Todo salió muy bien y gracias a Dios no fue nada grave”.

El AEK Larnaca agradeció públicamente al jugador rival Furtado por su asistencia inmediata en el campo, así como al personal médico por su rápida intervención.

“Le deseamos una pronta recuperación y un fuerte regreso a los terrenos de juego”, expresó el club en su comunicado oficial.

