Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Afganistán prohibió el ajedrez por razones religiosas

El gobierno del país considera que el juego ciencia atenta a las prácticas culturales y tradicionales

Por Daniel García

El régimen talibán ordenó la suspensión indefinida del ajedrez en Afganistán, argumentando que el juego entra en conflicto con las normas religiosas. Así lo confirmó Atal Mashwani, portavoz del Comité Olímpico Nacional, quien declaró para la agencia de noticias EFE.

La medida forma parte de una serie de restricciones impuestas por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que considera que el ajedrez va en contra de la Ley del Ministerio. Mashwani explicó que, hasta que estas preocupaciones sean resueltas, el ajedrez seguirá prohibido en el país.

Aunque no se ha establecido una fecha para la posible reactivación del juego, la suspensión refleja cómo la interpretación conservadora del islam por parte del régimen está moldeando cada vez más la vida pública en Afganistán. La prohibición también subraya el choque entre prácticas culturales tradicionales y las nuevas restricciones impuestas por las autoridades talibanes.

