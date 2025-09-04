Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

La selección venezolana buscará dar el golpe este jueves ante Argentina, en Buenos Aires, por la penúltima jornada de las jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo regido por Fernando “Bocha” Batista se halla parcialmente en zona de clasificación por repechaje, en la séptima posición con 18 puntos, un punto más que Bolivia.

En la previa del juego de este jueves en el estadio Monumental de River Plate, los hinchas venezolanos se congregaron en el hotel de concentración de La Vinotinto para realizar un banderazo en apoyo a pocas horas del encuentro crucial.

Los alrededores del Hotel Marriot Ezeiza se llenaron con cientos de fanáticos que con los colores de La Vinotinto acudieron para hacer fuerza de cara al crucial encuentro.

“Esta hinchada solo quiere ir al Mundial. “Vamos, vamos, Vinotinto”, se escuchaba en uno de los cantos a las afueras de la concentración venezolana.

De acuerdo con datos oficiales, más de 160 mil ciudadanos venezolanos se encuentran residiendo actualmente en Argentina, siendo Buenos Aires la ciudad con más número de migrantes.

Después de su partido ante Argentina, la selección venezolana tendrá que preparar su último encuentro de Eliminatorias ante Colombia en Maturín.

Cabe destacar que la Vinotinto depende de sí misma para clasificar al repechaje del Mundial 2026.

