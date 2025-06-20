Aficionados del PSG y Botafogo protagonizan brutal pelea

A través de redes sociales se hicieron virales videos del momento en donde se ve a aficionados del PSG y Botafogo golpearse mientras otros fanáticos intentaban calmar los ánimos en el duelo del Mundial de Clubes.

Por el momento se desconoce el motivo por el cual se desató la pelea y si hubo heridos o detenidos por lo ocurrido en las gradas del Rose Bowl.

Botafogo se impuso por la mínima al PSG en un partido donde estuvieron presentes en el estadio celebridades como Snoop Dogg y Johnny Depp, quienes mostraron su apoyo al ‘Fogão’.

El conjunto brasileño se convirtió en el primer equipo sudamericano en derrotar a uno europeo en el Mundial de Clubes, desde que lo hiciera Corinthians (venció a Chelsea) en 2012.

🇺🇸🇧🇷🇫🇷 PRIMERA PELEA DE ESTE MUNDIAL DE CLUBES:



Hinchas de Botafogo se pelearon con hinchas CENTROAMERICANOS de PSG, que se enojaron con los Brasileños tras el gol de Igor Jesús.



Todo esto mientras sonaba de fondo Samba Do Janeiro 🚬 pic.twitter.com/c0W0uCQgt4 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 20, 2025

Noticia al Dia / TUDN