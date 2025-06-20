Aficionados del PSG y Botafogo protagonizan brutal pelea

A través de redes sociales se hicieron virales videos del momento en donde se ve a aficionados del PSG y Botafogo golpearse mientras otros fanáticos intentaban calmar los ánimos en el duelo del Mundial de Clubes.
Por el momento se desconoce el motivo por el cual se desató la pelea y si hubo heridos o detenidos por lo ocurrido en las gradas del Rose Bowl.
Botafogo se impuso por la mínima al PSG en un partido donde estuvieron presentes en el estadio celebridades como Snoop Dogg y Johnny Depp, quienes mostraron su apoyo al ‘Fogão’.
El conjunto brasileño se convirtió en el primer equipo sudamericano en derrotar a uno europeo en el Mundial de Clubes, desde que lo hiciera Corinthians (venció a Chelsea) en 2012.
Noticia al Dia / TUDN