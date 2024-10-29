Águilas abre la cuarta semana con seis duelos en el Luis Aparicio "El Grande"

Águilas del Zulia inicia la cuarta semana de la pelota criolla con seis enfrentamientos en el Luis Aparicio "El Grande " de Maracaibo. El cuadro rapaz tratará de reivindicarse de malos resultados en su territorio contra los equipos Cardenales de Lara, Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui.

El primer equipo con el que se medirá el Zulia será ante el cuadro crepuscular. Los zulianos reciben a los pájaros rojos en una serie de dos enfrentamientos que inician desde este martes 29 hasta el miércoles 30 a partir de las 7.00 pm.

La segunda serie de dos compromisos es contra el conjunto de Leones. A partir del 31 de este mes e inicio de noviembre, los emplumados se medirán a los capitalinos desde las 7.00 pm en ambos compromisos.

Finalmente, los rapaces cierran ante Caribes desde el sábado 2 hasta el domingo 3 de noviembre. Los duelos correspondientes ante los orientales serán desarrollados a las 5.00 pm.

Lee también: Dodgers a un paso del título de Serie Mundial