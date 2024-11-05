Águilas afronta la quinta semana con novedades en su roster

El elenco zuliano ha presentado hoy martes 5 de noviembre el roster para disputar la quinta semana de la LVBP, la cual jugarán fuera de casa.

El conjunto de “la tierra del sol amada” buscará su incrementar su racha positiva iniciada en casa, visitando a Navegantes del Magallanes el martes, Tigres de Aragua el miércoles y a Caribes de Anzoátegui desde el jueves hasta al domingo, con una serie de cuatro encuentros.

A continuación, se detallan las entradas y salidas del roster de las Águilas del Zulia para la quinta semana:

Entradas: Freddy Galvis, Henry Omaña, Ismael Guillón y Alvin Herrera.

Salidas: José Herrera, Elvis Escobar, Néstor Molina y Miguel Villarroel.

Novedades sobre las lesiones

El pitcher relevista, Ismael Guillón, se expuso que sufría una distensión en el aductor de la pierna derecha, lesión de la cual ya está recuperado, razón por la que ya fue incluido en el roster.

Sobre el receptor, José Herrera, se informó que sigue con molestias en el hombro derecho, siendo evaluado diariamente para supervisar la evolución de la lesión, así como determinar cuando puede estar disponible nuevamente. Fue excluido del roster.

Por último, sobre el pitcher cerrador, Silvino Bracho, se detalla que tiene un desgarre en la pantorrilla derecha, una tendinitis de pantorrilla específicamente, siendo evaluado por el equipo médico diariamente. Sin embargo, con Bracho existen expectativas de una recuperación rápida y un pronto regreso, por lo que no fue excluido del roster; esto supondría una buena noticia para los rapaces.

Lee también: Águilas afrontará una nueva semana con seis juegos en carretera, cuatro de ellos en Puerto La Cruz

Noticia Al Día/Águilas del Zulia

Fernando Luzardo/Pasante