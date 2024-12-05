Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Águilas afronta serie de dos juegos contra Tigres en Maracay

Águilas del Zulia inicia este jueves 5 de diciembre una serie de dos enfrentamientos ante Tigres de Aragua en el…

Por pasante2

Águilas afronta serie de dos juegos contra Tigres en Maracay
Águilas del Zulia inicia este jueves 5 de diciembre una serie de dos enfrentamientos ante Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay.

Estos encuentros serán de vital importancia para ambas oncenas, pues los rapaces (22-20) buscan construir una racha de victorias para seguir en los primeros lugares y alejarse de los puestos de eliminación en una tabla apretada.

Por su parte, los felinos (18-22) llevan tres derrotas en fila y se encuentran en la séptima plaza, por lo que despidieron a su manager Buddy Bailey, tomando las riendas Russel Vázquez de manera interina para buscar regresar al equipo a la senda victoriosa que le permita escalar hasta puestos de comodín y Round Robin.

La voz de play ball en el duelo de hoy (jueves 5 de diciembre) entre zulianos y aragüeños está pautada para las 7:00 pm, contando con la transmisión de IVC, Meridiano, BeisbolPlay y el circuito radial de Águilas del Zulia a través de URBE 96.3 FM.

Noticia Al Día

Fernando Luzardo/Pasante

