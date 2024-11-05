Águilas afrontará una nueva semana con seis juegos en carretera, cuatro de ellos en Puerto La Cruz

A partir de este martes 5 de noviembre, Águilas del Zulia afrontará en condición de visita seis compromisos correspondientes a la quinta semana de liga. El conjunto rapaz visiitará al Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.

El primer duelo que tendrá Águilas iniciará en el José Bernardo Pérez de Valencia para medirse al Navegantes del Magallanes. El choque entre ambos conjuntos será a partir de las 7.00 pm con transmisión de Beisbol Play y Urbe 96.3 Fm.

Los zulianos se trasladan el próximo miércoles 6 de noviembre a Maracay, visitando al equipo de Tigres de Aragua en un duelo que iniciará a las 7.00 pm con transmisión de Beisbol Play y Urbe 96.3 Fm.

Águilas cerrará la semana con cuatro duelos frente a Caribes de Anzóategui en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Los días jueves y viernes a partir de las 7.00 pm con transmisión de Canal I y Venevisión, respectivamente y la transmisión radial de su circuito por Urbe 96.3.

Los días sábado 9 y domingo 10, los enfrentamientos entre ambos equipos será a partir de la 5.30 pm con transmisión de Bym Sport y Urbe 96.3 Fm.

