Águilas aumenta la crisis de Tigres en Maracay

Águilas del Zulia alcanzó este jueves la victoria 23 de la campaña tras derrotar 10-2 a Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Los alados lograron el triunfo gracias al bateo oportuno de Eduardo Torrealba, quien se fue de 4-3 con trío de impulsadas y anotada.

Asimismo, destacaron Simón Muzziotti de 6-2 con par de anotadas y remolques, mientras que José Herrera se fue de 4-2 con dos anotadas e impulsada.

En calidad de relevo Aldry Acosta (2-0) logró el triunfo, mientras que José E. Martinez (1-1) se llevó el revés.

El cuadro rapaz se mantiene en la lucha por el segundo lugar, empatando con Magallanes registro de 23-20, a dos juegos de la cima que la ocupa Cardenales de Lara con marca de 25-18.

Noticia al Dia

Foto: aguilasnewsof