Águilas buscan ampliar su racha positiva ante Leones

Las Águilas del Zulia se enfrentan por segundo día consecutivo a Leones del Caracas en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, buscando cosechar su tercera victoria en fila que le permita meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

El juego, pautado para dar comienzo a las 7:00pm, constituye el segundo de la serie en Maracaibo entre melenudos y rapaces, luego de que los zulianos pegaron primero al derrotar a sus similares caraqueños 10-5 en el primero de la serie, desplegando su poderío ofensivo.

El resultado de la jornada de ayer provocó que el conjunto dirigido por Lipso Nava escale al séptimo lugar de la tabla, mientras que la escuadra capitalina cayó al sótano de la tabla.

Por lo tanto, el juego de hoy será fundamental para el devenir de la temporada de ambos equipos, que quieren evitar quedar rezagados de la lucha por entrar al Round Robin.

El encuentro de hoy contará con la transmisión de la página Bym Sport.

Noticia Al Día

Fernando Luzardo/Pasante