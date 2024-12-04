Águilas buscará la victoria ante Leones en el Monumental

Este miércoles 4 de diciembre, Águilas del Zulia visitará a Leones con la oportunidad de cortar la racha adversa de cuatro derrotas en carretera. La voz de play ball iniciará a las 7.00 pm en el estadio Simón Bolívar de La Rinconada.

La transmisión del juego será televisada por Meridiano Televisión, mientras que por radio a través de Urbe 96.3 Fm con el circuito radial de Águilas del Zulia.

El elenco zuliano ocupa la cuarta posición con registro de 21-20 a 2.5 del primer lugar de la clasificación. Por su parte, Leones del Caracas se encuentra en el quinto puestro con récord de 19-20.

La serie particular entre melenudos y emplumados la domina el cuadro capitalino (1-3)

