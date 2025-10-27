Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto

Águilas del Zulia se llevó la victoria 4-2 ante Cardenales de Lara en Barquisimeto, gracias a los sencillos remolcadores de Yonathan Perlaza y Angelo Castellano, que rompieron un empate a dos carreras. Este triunfo marca un cierre positivo para la segunda semana de la temporada.

Simón Muzziotti fue el destacado de la ofensiva naranja, conectando tres hits en cuatro turnos, anotando dos carreras y empujando una más. En el montículo, los relevistas Eybersson Polanco, Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se unieron para completar cinco innings sin permitir carreras, permitiendo solo dos hits, logrando cuatro ponches y otorgando dos boletos.

Polanco se llevó su primera victoria en la LVBP tras entrar al juego luego de la salida del abridor Patrick Wicklander. El joven lanzador derecho tuvo una actuación sólida en sus dos innings de trabajo, enfrentando a solo tres bateadores, logrando un ponche y concediendo un boleto. Su presentación culminó con un doble play forzado contra Alí Sánchez en el cierre del sexto inning.

“Estoy muy contento por conseguir mi primera victoria y porque mi familia estuvo presente. Salí a hacer mi trabajo y a dejar que mis compañeros hicieran lo suyo, y gracias a eso logramos ganar aquí en Lara”, comentó Polanco al finalizar el encuentro.

Wicklander, por su parte, completó cuatro innings en su segunda apertura de la campaña, mostrando una mejoría notable. Aunque permitió dos carreras en el primer inning que empataron el juego, logró limitar la ofensiva de los Cardenales, retirando a ocho de los últimos nueve bateadores que enfrentó. En total, permitió tres hits, otorgó tres boletos, un pelotazo y ponchó a dos.

La ofensiva de las Águilas logró marcar la diferencia en la séptima entrada. Jaison Chourio abrió con un doble ante el pitcher derrotado Robinson Hernández, y tras un out, Perlaza conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Chourio anotar la carrera de la ventaja. Castellano selló el triunfo con un sencillo al central que trajo a Muzziotti al plato.

Con este triunfo, el conjunto rapaz queda en el tercer puesto de la tabla de clasificación con récord de cuatro victorias y tres derrotas.

Noticia al Día