Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto

Simón Muzziotti fue el destacado de la ofensiva naranja, conectando tres hits en cuatro turnos, anotando dos carreras y empujando una más. En el montículo, los relevistas Eybersson Polanco, Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se unieron para completar cinco innings sin permitir carreras, permitiendo solo dos hits, logrando cuatro ponches y otorgando dos boletos

Por Christian Coronel

Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Águilas del Zulia se llevó la victoria 4-2 ante Cardenales de Lara en Barquisimeto, gracias a los sencillos remolcadores de Yonathan Perlaza y Angelo Castellano, que rompieron un empate a dos carreras. Este triunfo marca un cierre positivo para la segunda semana de la temporada.

Simón Muzziotti fue el destacado de la ofensiva naranja, conectando tres hits en cuatro turnos, anotando dos carreras y empujando una más. En el montículo, los relevistas Eybersson Polanco, Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se unieron para completar cinco innings sin permitir carreras, permitiendo solo dos hits, logrando cuatro ponches y otorgando dos boletos.

Polanco se llevó su primera victoria en la LVBP tras entrar al juego luego de la salida del abridor Patrick Wicklander. El joven lanzador derecho tuvo una actuación sólida en sus dos innings de trabajo, enfrentando a solo tres bateadores, logrando un ponche y concediendo un boleto. Su presentación culminó con un doble play forzado contra Alí Sánchez en el cierre del sexto inning.

“Estoy muy contento por conseguir mi primera victoria y porque mi familia estuvo presente. Salí a hacer mi trabajo y a dejar que mis compañeros hicieran lo suyo, y gracias a eso logramos ganar aquí en Lara”, comentó Polanco al finalizar el encuentro.

Wicklander, por su parte, completó cuatro innings en su segunda apertura de la campaña, mostrando una mejoría notable. Aunque permitió dos carreras en el primer inning que empataron el juego, logró limitar la ofensiva de los Cardenales, retirando a ocho de los últimos nueve bateadores que enfrentó. En total, permitió tres hits, otorgó tres boletos, un pelotazo y ponchó a dos.

La ofensiva de las Águilas logró marcar la diferencia en la séptima entrada. Jaison Chourio abrió con un doble ante el pitcher derrotado Robinson Hernández, y tras un out, Perlaza conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Chourio anotar la carrera de la ventaja. Castellano selló el triunfo con un sencillo al central que trajo a Muzziotti al plato.

Con este triunfo, el conjunto rapaz queda en el tercer puesto de la tabla de clasificación con récord de cuatro victorias y tres derrotas.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Noticias Relacionadas

Deportes

Águilas cierra la gira con triunfo sobre Cardenales en Barquisimeto

Simón Muzziotti fue el destacado de la ofensiva naranja, conectando tres hits en cuatro turnos, anotando dos carreras y empujando una más. En el montículo, los relevistas Eybersson Polanco, Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se unieron para completar cinco innings sin permitir carreras, permitiendo solo dos hits, logrando cuatro ponches y otorgando dos boletos
Al Dia

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

El Saime detalló a través de sus redes sociales todo el proceso para la solicitud y emisión del pasaporte en sus dos modalidades, ordinario y habilitado. Los usuarios podrán elegir por cuál de las dos opciones irse

Economía

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Con este nuevo aviso, el BCV sustituye el aviso emitido el 7 de noviembre de 2022, fecha desde la cual no se actualizaban los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que cobran por las operaciones y actividades.

Al Dia

Miley ganó mayoría parlamentaria sobre los kirchneristas y macristas

Con un ausentismo electoral superior a las dos últimas elecciones de 2023 y 2021, los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados (127 legisladores) y un tercio de la Cámara Alta (24 senadores), pero, sobre todo, le dieron un fuerte respaldo al presidente libertario

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025