Águilas del Zulia anuncia a James Nelson como sexto importado para la temporada 2025-2026 de la LVBP

El infielder estadounidense, James Nelson, fue confirmado como el sexto importado de las Águilas del Zulia para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de firmar una campaña histórica en la Atlantic League, donde se convirtió en el primer jugador en alcanzar una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas.

Nelson no solo rompió esa barrera, también inauguró el exclusivo club 30-40, al conectar 30 cuadrangulares y robar 47 bases con los Charleston Dirty Birds, mostrando una combinación explosiva de poder y velocidad que lo posiciona como uno de los talentos más completos del circuito independiente.

Con experiencia en la antesala y los jardines, Nelson se suma a un perfil ofensivo de alto impacto. En 110 juegos este año, Nelson batea para .319, con 141 hits, 90 carreras anotadas, 26 dobles y 76 impulsadas, liderando la liga en imparables y bases alcanzadas.

Ya en 2023 había logrado un 30-30 en la Frontier League, reafirmando su consistencia como pelotero de cinco herramientas. Su recorrido profesional incluye seis temporadas en las granjas de los Marlins de Miami y Yankees de Nueva York, alcanzando el nivel Doble A en 2022. En 2024, dejó huella en la Liga Mexicana con Caliente de Durango, donde bateó para .297 en 85 compromisos.

Con su llegada, las Águilas del Zulia suman dinamismo, experiencia y explosividad a su importación, en una apuesta clara por renovar su ofensiva y competir con identidad y ambición en la nueva zafra.

Noticia al Día / Prensa Águilas

