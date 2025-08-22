Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anunció este viernes 22 de agosto cambios en su directiva de cara a la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La institución rapaz destacó la importancia de optimizar su planificación y reforzar su estructura interna, en sintonía con los desafíos actuales del beisbol profesional.

Además, expresó su agradecimiento a la afición zuliana por su constante apoyo y pasión, invitándola a ser parte activa de esta nueva etapa.

"Este proceso representa el inicio de un nuevo ciclo en la historia del equipo, como parte natural de la evolución que buscamos para seguir creciendo. Se trata de una visión renovada orientada a optimizar la planificación, fortalecer la estructura interna y garantizar un futuro competitivo dentro y fuera del terreno”, dice parte del escrito.

“Valoramos profundamente la dedicación y el compromiso de quienes han acompañado al club a lo largo de los años. Esta renovación es parte natural de nuestro crecimiento”, señala el comunicado oficial.

En el comunicado publicado mediante sus redes sociales, explican que pronto darán a conocer los nombres elegidos para los cargos.

