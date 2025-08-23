Águilas del Zulia anuncia tres lanzadores norteamericanos para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anunció este sábado 23 de agosto tres lanzadores norteamericanos para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Denny Bentley se convirtió en el primer importado del equipo rapaz para la temporada 2025-26 de la LVBP. El zurdo de 27 años dividió su actuación este año entre la liga independiente y la liga mexicana, donde permitió 31 imparables, ponchó a 45 y dejó su efectividad en 2.90

Por su parte, el pitcher Matt Solter viene de jugar en los circuitos independientes Atlantic League y American Association, donde permitió 31 carreras limpias, ponchó a 70, mientras dejó su efectividad de 3.84 y su récord en 7-3.

Finalmente, Patrick Wicklander viene de cumplir campaña en la Atlantic League con el equipo Lexington Legends, donde ponchó a 69 y otorgó 45 boletos.

