Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció este lunes 3 de noviembre a su nuevo importado que viene desde Georgia, el lanzador estadounidense Ethan Lindow.
Lindow, quien ha tenido experiencia en Ligas Menores con Filis de Filadelfia, Marineros de Seattle, y en circuitos independientes, llega para reforzar la rotación del manager Lipso Nava.
Por su parte, el norteamericano dejó récord de 11 triunfos y cinco reveses en 21 presentaciones como abridor en la Atlantic League. Además, ponchó a 71 rivales en 101.1 innings con el York Revolution.
Noticia al Día