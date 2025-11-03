Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció este lunes 3 de noviembre a su nuevo importado que viene desde Georgia, el lanzador estadounidense Ethan Lindow.

Lindow, quien ha tenido experiencia en Ligas Menores con Filis de Filadelfia, Marineros de Seattle, y en circuitos independientes, llega para reforzar la rotación del manager Lipso Nava.

Por su parte, el norteamericano dejó récord de 11 triunfos y cinco reveses en 21 presentaciones como abridor en la Atlantic League. Además, ponchó a 71 rivales en 101.1 innings con el York Revolution.

Noticia al Día