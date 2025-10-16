Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Águilas de Zulia anunció la incorporación de dos figuras veteranas para fortalecer su roster de cara a su debut en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El infielder Alí Castillo y el lanzador relevista Pedro Rodríguez se sumaron a los entrenamientos en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”, donde fueron recibidos con entusiasmo por el cuerpo técnico y sus compañeros.

Alí Castillo regresa al equipo tras cumplir compromisos en México. “Estoy contento de estar de vuelta. Muy motivado. Se siente la armonía en el equipo. Estoy aquí para ayudar en lo que se necesite”, expresó el jugador, quien viene de participar en la Liga Mexicana, conectando 112 imparables en 94 encuentros con Tecolotes de los Dos Laredos.

Por su parte, Pedro Rodríguez será una pieza importante en el grupo de relevistas que estarán a disposición del estratega Lipso Nava.

El conjunto rapaz inicia la temporada este jueves 16 de octubre frente a Tiburones de La Guaira en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Foto: Águilas del Zulia

Noticia al Día / Prensa Águilas del Zulia