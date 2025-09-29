Águilas del Zulia arranca su pretemporada este 29 de septiembre

La organización Águilas del Zulia informó que este lunes se da inicio a la pretemporada 2025-26 en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”. En aras de garantizar un entorno profesional y funcional durante esta jornada inicial, el acceso a los medios de comunicación no estará permitido en la primera jornada de entrenamientos.

“Durante la jornada inicial de la pretemporada 2025-26… el acceso a la prensa no estará permitido”, señala el comunicado oficial.

No obstante, a partir del martes 30 de septiembre, los medios acreditados podrán asistir a la cobertura de los entrenamientos, los días martes, jueves y viernes, según lo establecido por la organización.

“Agradecemos toda la comprensión y colaboración de su parte para garantizar un entorno profesional, funcional y respetuoso dentro del estadio…”, expresa el comunicado compartido en redes sociales.

Este lunes 29 de septiembre, el conjunto rapaz dará inicio a su pretemporada con la convocatoria de lanzadores y receptores, quienes también estarán presentes en la jornada del martes 30. Por su parte, los jugadores de posición comenzarán a incorporarse a las prácticas a partir del miércoles 1 de octubre.