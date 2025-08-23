Águilas del Zulia confirma los nombres que integrarán la gerencia para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia confirmó este viernes 22 de agosto los nombres que integrarán la gerencia en la próxima temporada de la LVBP.

Esto después de anunciar mediante redes sociales una renovación en su directiva para la campaña 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

César Suárez Sr. será el Gerente General de Operaciones de Beisbol, Carlos Salas ocupará el puesto de Director General de Pro Scouting, Ciro Villalobos Jr. el Asistente al Director de Operaciones de Beisbol y Augusto Cárdenas el Asistente del Presidente de Operaciones de Beisbol.

Por su parte, Rafael Álvarez tendrá el rol de ser el Coordinador General de Operaciones de Beisbol, Wilmer Reina el Coordinador de Estadísticas Avanzadas, y a su vez, Neriel Morillo y Adrean Urdaneta serán Asistentes al Director de Operaciones.

Finalmente, Esteban Colina fungirá como Gerente General, Julio Montero como Gerente de Operaciones, Dalisse Contreras Gerente de Finanzas, Samantha Suárez/Inter Moreno Co-Directores del Departamento de Comunicaciones, Ángel Paúl Pereira Jefe de Prensa, Jessy Linares Coordinadora de Producción y Eventos, José Rangel Coordinador de Viajes y Logística Deportiva y Brigida Omaña Coordinadora de Mercadeo.

El conjunto rapaz había expresado en un comunicado la intención de optimizar su planificación y reforzar su estructura interna, en sintonía con los desafíos actuales del beisbol profesional.

