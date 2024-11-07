Águilas del Zulia extiende su buen momento y logra su quinta victoria consecutiva

Águilas del Zulia venció 12-3 a Tigres de Aragua este miércoles 6 de noviembre en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

El lanzador ganador fue Carlos Betancourt (1-0), mientras que Luis Rijo cargó con la derrota (1-1). Osleivis Basabe conectó cuadrangular en la parte alta de la quinta entrada para ayudar a que el conjunto rapaz logre su quinta victoria consecutiva.

Con este resultado, el equipo de Lipso Nava se ubica en el quinto lugar de la tabla de clasificación con récord de diez triunfos y diez reveses.

Asimismo, los felinos, dirigidos por Buddy Bailey, se mantienen en una buena posición (cuarto lugar) con once victorias y diez derrotas.

Dicho esto, las Águilas del Zulia viajarán al Alfonso "Chico" Carrasquel para una serie de cuatro duelos ante Caribes de Anzoátegui.

