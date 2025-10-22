Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio, según se hizo oficial este martes 21 de octubre a través de las redes sociales.

Ascanio viene de ser dejado en libertad por Bravos de Margarita y tuvo un muy buen desempeño durante la pasada temporada en la Liga Mexicana de Béisbol con los Rieleros de Aguascalientes y en la Liga Mayor de Béisbol Profesional con los Senadores de Caracas.

El infielder, quien se pondrá a las órdenes del manager Lipso Nava, ha vestido las camisetas de Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.

Rayder Ascanio firma con las Águilas del Zulia para la presente temporada de la LVBP.



