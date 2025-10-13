Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

En rueda de oprensa la directiva y jugadores se mostraron optimistas de cara a la venidera campaña en la pelota criolla

Por Daniel García

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con una visión renovada y un firme compromiso con su fanaticada, Águilas del Zulia presentó este lunes los detalles de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en un acto encabezado por miembros de la directiva y referentes del equipo.

En la presentación estuvieron presentes Lipso Nava, mánager; Esteban Colina, gerente general; Rafael Álvarez, coordinador general de operaciones; y los jugadores José Pirela y Silvino Bracho, peloteros de experiencia del equipo rapaz, quienes respondieron las preguntas de la prensa.

La organización zuliana anunció una plantilla que combina el talento joven y la experiencia, en una estrategia que busca fortalecer el rendimiento deportivo y reconectar con la identidad regional.

Durante la reunión se festejó el cumpleaños de la mascota "Agui", que arribó a 36 años, brindando alegrías entre los fanáticos del béisbol profesional venezolano.

Entre los anuncios más destacados, se incluyen:

Entradas a precio BCV: Los boletos se venderán en bolívares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, facilitando el acceso a los juegos.

Créditos a través de Cashea: Gracias a una alianza con esta plataforma, los aficionados podrán financiar la compra de entradas y productos oficiales.

Una nueva indumentaria City Connect dedicada a la "Chinita", patrona del pueblo zuliano, la cual fue lucida por el prospecto Francisco Rentería, uno de los talentos emergentes que debutará en la venidera zafra.

Mejoras en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, donde realizan intervenciones en la estructura, incluyendo la renovación de los baños y pizarra para ofrecer mayor comodidad y una experiencia para el agrado y disfrute del público.

José Pirela, jardinero del equipo, valoró el ambiente dentro de la organización, destacando la experiencia de contar con un cuerpo técnico ganador que, en su mayoría, jugó dentro de la divisa. "Es bonito y una gran ventaja que nuestro equipo cuente con un cuerpo técnico que en su momento fueron jugadores de la organización", destacó.

Por su parte, Silvino Bracho resaltó la incorporación de nuevos brazos que fortalecerán el bullpen y brindarán apoyo en los episodios finales del juego. "Creo que la gerencia este año lo ha hecho genial", puntualizó.

El inicio de campaña para Águilas está pautado para el próximo jueves 16 de octubre ante Tiburones de La Guaira, en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Lee también:Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Basílica de la Chiquinquirá se une a la

Basílica de la Chiquinquirá se une a la "Vigilia de Santidad" por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Noticias Relacionadas

Al Dia

Más de 400 sueños cumplidos: URBE entrega títulos a su nueva generación de profesionales

Tras la juramentación de los nuevos egresados, la Dra. Diana Belloso Montiel dirigió unas palabras que resonaron con profunda emoción entre los presentes.

Al Dia

En San Francisco: Policías y cuerpo de Bomberos recibieron dotación para su mayor protección

Funcionarios del cuerpo de policía municipal y efectivos del cuerpo de Bomberos del municipio San Francisco, recibieron importante dotación para…
Al Dia

Clara Fuentes se alzó con el título Mundial de Parapotencia

La venezolana respondió con un sólido levantamiento de 121 kg, superando a su rival nigeriana
Deportes

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Este logro representa la primera vez que el archipiélago, situado frente a las costas de Senegal, participará en la máxima cita del fútbol mundial

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025