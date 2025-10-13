Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Con una visión renovada y un firme compromiso con su fanaticada, Águilas del Zulia presentó este lunes los detalles de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en un acto encabezado por miembros de la directiva y referentes del equipo.

En la presentación estuvieron presentes Lipso Nava, mánager; Esteban Colina, gerente general; Rafael Álvarez, coordinador general de operaciones; y los jugadores José Pirela y Silvino Bracho, peloteros de experiencia del equipo rapaz, quienes respondieron las preguntas de la prensa.

La organización zuliana anunció una plantilla que combina el talento joven y la experiencia, en una estrategia que busca fortalecer el rendimiento deportivo y reconectar con la identidad regional.

Durante la reunión se festejó el cumpleaños de la mascota "Agui", que arribó a 36 años, brindando alegrías entre los fanáticos del béisbol profesional venezolano.

Entre los anuncios más destacados, se incluyen:

Entradas a precio BCV: Los boletos se venderán en bolívares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, facilitando el acceso a los juegos.

Créditos a través de Cashea: Gracias a una alianza con esta plataforma, los aficionados podrán financiar la compra de entradas y productos oficiales.

Una nueva indumentaria City Connect dedicada a la "Chinita", patrona del pueblo zuliano, la cual fue lucida por el prospecto Francisco Rentería, uno de los talentos emergentes que debutará en la venidera zafra.

Mejoras en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, donde realizan intervenciones en la estructura, incluyendo la renovación de los baños y pizarra para ofrecer mayor comodidad y una experiencia para el agrado y disfrute del público.

José Pirela, jardinero del equipo, valoró el ambiente dentro de la organización, destacando la experiencia de contar con un cuerpo técnico ganador que, en su mayoría, jugó dentro de la divisa. "Es bonito y una gran ventaja que nuestro equipo cuente con un cuerpo técnico que en su momento fueron jugadores de la organización", destacó.

Por su parte, Silvino Bracho resaltó la incorporación de nuevos brazos que fortalecerán el bullpen y brindarán apoyo en los episodios finales del juego. "Creo que la gerencia este año lo ha hecho genial", puntualizó.

El inicio de campaña para Águilas está pautado para el próximo jueves 16 de octubre ante Tiburones de La Guaira, en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

