Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

La elección fue resultado de una consulta en redes sociales

Por Daniel García

Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a
En el marco de la presentación oficial de la temporada 2025-2026, el equipo Águilas del Zulia dio a conocer la indumentaria especial “City Connect” que lucirá en honor a la patrona del pueblo zuliano, la virgen del Rosario de Chiquinquirá.

La elección del uniforme fue resultado de una consulta abierta en redes sociales, donde la fanaticada tuvo la oportunidad de votar entre dos diseños.

La propuesta denominada “La Chinita” fue la favorita del público, consolidándose como símbolo de identidad regional y devoción.

Durante el evento, el joven prospecto Francisco Rentería fue el encargado de modelar el nuevo uniforme, que destaca por su elegante combinación de blanco en la parte superior y mangas en azul oscuro, evocando los colores del Zulia y la importancia de esta celebración.

Foto: Leila González
