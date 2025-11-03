Domingo 02 de noviembre de 2025
Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo

Los rapaces cierran otra semana en positivo y se mantienen en el segundo peldaño de la tabla con balance de 8-6.

Por Daniel García

Águilas doblegó a Caribes y se llevó la serie en Maracaibo
Foto: NAD
Este domingo, las Águilas del Zulia alcanzaron su octavo triunfo de la temporada tras imponerse 5-2 a Caribes de Anzoátegui en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Los rapaces abrieron el marcador en el primer episodio, gracias a sencillos consecutivos de Jaison Chourio y Alí Castillo. La primera rayita llegó por jugada de selección, con Chourio anotando desde la antesala.

En el segundo capítulo, el elenco zuliano amplió la ventaja. José Pirela conectó triple y fue impulsado por sencillo de Angelo Castellano.

El tercer tramo trajo otra carrera para los aguiluchos. Hits de Chourio y Muzziotti, seguidos de un roletazo de Perlaza, colocaron la pizarra 3-0.

Caribes descontó en el sexto inning con un roletazo de Hernán Pérez, que permitió mover a los corredores en posición anotadora.

En el séptimo, Castellano volvió a ser clave al conectar doble barre bases que sumó dos anotaciones más para los zulianos, sellando el marcador en 5-1.

Caribes sumó una en el noveno con jonrón solitario de Romer Cuadrado, quedando las acciones definitivas en 5-2.

Con este resultado, los dirigidos por Lipso Nava cierran la semana con balance positivo de tres victorias y dos derrotas, en series disputadas ante Cardenales y Caribes.

En la tabla de posiciones, las Águilas se mantienen en el segundo lugar con récord de 8-6.

Desde la lomita, el triunfo fue para el grandeliga Andry Lara, quien lanzó cinco episodios en los que permitió una carrera, seis imparables, ponchó a cinco rivales y otorgó dos boletos.

