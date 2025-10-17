Águilas domina a Tiburones en "El Nido" y comienza con el pie derecho la temporada 2025-26 de la LVBP

Águilas del Zulia derrotó 5-1 a Tiburones de La Guaira este jueves 16 de octubre en su debut en la temporada 2025-26 de la LVBP en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
El bateo del conjunto rapaz y el pitcheo se fusionaron para esta victoria. Andry Lara cumplió cuatro entradas en blanco, mientras que Francisco Carrillo se llevó el triunfo.
Por su parte, Osleivis Basabe se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas y una anotada. Simón Muzziotti se despachó de 4-2 con una rayita impulsada y una anotada.
La asistencia del juego de hoy fue de 5.787 personas y este viernes 17 de octubre se volverán a ver las caras estos equipos en ‘El Nido’.
Fotos: Will Marval
