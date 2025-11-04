Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Águilas del Zulia enfrentará este martes 4 de noviembre a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar con la intención de mantenerse en los primeros puestos.

El equipo de Lipso Nava viene de dividir con Caribes de Anzoátegui en un doble juego que se disputó en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Este importante duelo inicia a las 7 de la noche y será transmitido en ByM Sport, BeisbolPlay y Éxitos 89.7 FM en Maracaibo.

Asimismo, el conjunto rapaz se ubica en el segundo puesto de la tabla de clasificación de la LVBP con récord de ocho victorias y seis derrotas.

Noticia al Día