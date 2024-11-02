Águilas inicia serie ante Caribes en "El Nido"

Este sábado 2 de noviembre, continúa la acción del beisbol venezolano en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. El cuadro de Águilas del Zulia se medirá ante Caribes de Anzoátegui para aperturar una serie de dos compromisos en territorio marabino.

A partir de las 6.00 pm, zulianos y anzoatiguenses se medirán por primera vez en la temporada y luego repetirán el próximo domingo a la misma hora.

En la tabla de posiciones de la pelota criolla, los orientales poseen récord de 7-8, ocupando la quinta casilla. Por su parte, los rapaces registran balance de 7-10 y se ubican en la sexta posición.

La transmisión del primer duelo entre Águilas y Caribes estará a cargo de Televen y el circuito radial de Águilas del Zulia por Urbe 96.3 Fm.

