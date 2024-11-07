Águilas inicia serie de cuatro juegos en Puerto La Cruz

Las Águilas del Zulia visitan este jueves 7 de noviembre a Caribes de Anzoátegui, dando comienzo a una serie de cuatro encuentros en el Alfonso Chico Carrasquel en Puerto La Cruz, la cual se extenderá hasta el domingo 10 de noviembre, con el propósito de alargar su buen momento.

El cuadro zuliano viene de superar 12-3 a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay el miércoles 6 de noviembre, encadenando cinco victorias al hilo y posicionándose en la quinta posición, con un récord de 10-10.

Por otra parte, Caribes derrotó en la misma jornada 5-6 a Tiburones de La Guaira en condición de local, quedando con un registro de 8-11 y manteniéndose aún en la séptima posición.

Por lo tanto, los cuatro juegos que enfrentarán a rapaces e indígenas en el oriente venezolano serán vitales para sus chances de introducirse en puestos de clasificación al Round Robin, mientras se acerca la mitad de temporada.

Noticia al Día/LVBP

Fernando Luzardo/Pasante