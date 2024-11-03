Águilas se impuso a Caribes para sumar su tercera victoria al hilo

Águilas del Zulia superó este sábado a los Caribes de Anzoátegui 8-2, en un juego demorado por lluvia en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Con el triunfo, los rapaces dejan registro de 8-10 en lo que va de temporada regular 2024-2025 de la pelota criolla.

Un rally de cuatro anotaciones en el primer episodio fue clave para el triunfo de los emplumados. Batazos remolcadores de Ángel Reyes, Héctor Sánchez y Eduardo Torrealba le dieron ventaja al Zulia.

Caribes reaccionó con dos rayitas gracias a sencillo remolcador de Herlis Rodríguez y elección de bases por bolas con bases llenas de William Astudillo en la apertura del quinto episodio.

Más tarde, en el cierre de ese mismo capítulo, el cuadro rapaz recuperó la ventaja de cuatro anotaciones con doble remolcador de Reyes y sencillo de Odor.

El Zulia siguió ampliando la ventaja sobre los orientales con doblete de Pirela en el cierre del octavo tramo del juego, colocando la octava y última carrera del triunfo.

El lanzador ganador fue Henry Gómez, quien ingresó en calidad de relevo, mientras que el revés lo cargó el abridor Cristian Hernández.

