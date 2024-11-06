Domingo 24 de agosto de 2025
Águilas se medirá ante Tigres en Maracay

Águilas del Zulia visita este miécoles 6 de noviembre a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay….

Por Daniel García

Águilas se medirá ante Tigres en Maracay
Águilas del Zulia visita este miécoles 6 de noviembre a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay. El duelo entre rapaces y bengalíes iniciará a partir de las 7.00 pm, en continuación a una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los emplumados buscan su quinto triunfo consecutivo tras una semana exitosa como local, mientras que los rayados tratarán de mantenerse en la pelea por la cima tras vencer en territorio crepuscular al conjunto de Cardenales de Lara.

Águilas solo se ha medido en una oportunidad al cuadro felino, en un juego que se disputó el pasado 23 de octubre con victoria 8-4 para los aguiluchos en la ciudad de Maracay, por lo que la serie particular la domina el conjunto alado (1-0).

La transmisión del enfrentamiento entre zulianos y aragueños estará a cargo de 1 Baseball y el circuto radial de Águilas del Zulia por Urbe 96.3 Fm.

El resto de la jornada de este miércoles en la LVBP iniciará con el segundo choque entre Bravos y Leones en Porlamar a la 1.00 pm, mientras que Tiburones jugará de nuevo con Caribes en Puerto La Cruz (7.00 pm) y Magallanes visitará a Cardenales (7.00pm).

