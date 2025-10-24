Viernes 24 de octubre de 2025
Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Caribes capitalizó sin piedad los fallos de Águilas

Por Christian Coronel

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie
Águilas del Zulia inició su serie en el Alfonso "Chico" Carrasquel de la peor manera posible, sufriendo una paliza de 19-4 a manos de Caribes de Anzoátegui, en una jornada marcada por el descontrol defensivo y monticular.

El juego se rompió prácticamente desde el inicio. La defensa zuliana hizo aguas temprano, con errores cruciales de Luis Castro en el segundo inning y de Bryant Flete en el tercero.

Caribes capitalizó sin piedad estos fallos, fabricando siete carreras sucias que casi sentenciaron el encuentro antes de que pudiera empezar.

El abridor Dovydas Neverauskas apenas pudo mantenerse 1.2 entradas, en las que fue castigado con seis carreras (cuatro limpias), cinco imparables y tres dobles, evidenciando una salida difícil.

Hubo un breve intento de reacción en el quinto episodio, cuando Jaison Chourio, Alí Castillo y Simón Muzziotti negociaron boletos consecutivos para llenar las bases. Sin embargo, el relevista de Caribes, Sebastián Perrone, entró para apagar el fuego, dominando en fila a Yonathan Perlaza, José Pirela y Bryant Flete y terminando con la amenaza.

Perrone se convirtió en la figura del relevo oriental, lanzando dos entradas impecables en las que ponchó a cuatro, y se acreditó su primera victoria en la LVBP.

Por el lado zuliano, el pitcheo colectivo tuvo una noche para el olvido, estableciendo un récord negativo para la temporada al conceder nueve bases por bolas. Sumado a los 19 hits que conectó la tribu—que anotó en todas las entradas excepto la cuarta.

Este viernes 24 de octubre se vuelven a ver las caras en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

