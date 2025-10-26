Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

En un emocionante encuentro disputado en el estadio Universitario de Caracas, las Águilas del Zulia lograron un triunfo crucial al vencer a los Tiburones de La Guaira con un marcador de 4-3.

Esta victoria marca el segundo triunfo de la semana para el equipo zuliano, que mostró una sólida actuación en el campo. El lanzador Henry Centeno fue el gran protagonista del encuentro, destacándose como el mejor abridor de la campaña al lanzar cinco innings, permitiendo solo una carrera y cuatro hits, sin otorgar boletos y logrando tres ponches. Silvino Bracho logró el juego salvado.

Al finalizar el juego, Centeno expresó su satisfacción: “Estoy contento con mi trabajo, pero lo más importante era ir lejos en el juego para descansar el bullpen y conseguimos el resultado”.

El único momento de dificultad para Centeno fue el cuadrangular solitario de Jimmy Kerrigan en la quinta entrada. Sin embargo, la ofensiva de Águilas respondió con fuerza en el sexto inning. Tras dos outs, José Pirela empató el juego con un hit impulsor, anotando gracias a un error del primera base Pedro Castellanos.

Posteriormente, Bryant Flete recibió un boleto, lo que dejó la oportunidad perfecta para Gabriel Martínez, quien conectó un imparable al jardín central, llevando a Pirela y Perlaza a la registradora y asegurando la ventaja para su equipo.

"Gracias a Dios pude hacer el trabajo en un turno crucial. Al principio estaba un poco ansioso, pero hablé con el coach Alex Romero, quien me ayudó a mantener la calma y la confianza”, comentó Martínez tras su destacada actuación.

Con este triunfo, las Águilas del Zulia continúan su camino hacia la mejora en su rendimiento, especialmente en los juegos de visitante. Asimismo, su récord es de 4-4.

La victoria Aguilucha de hoy y el salvado del Pupilo Silvino Bracho.



Con la narración del Colosal Joan Urdaneta (@JoanColosal ) el mejor en su trabajo 😎



Vuelan alto Las Águilas del Zulia 🦅🔥🔥#LVBP pic.twitter.com/5DF0qIjGXV — Lucky 7 Aguilucho (@lucky7aguilucho) October 26, 2025

Foto: Prensa Águilas del Zulia

Noticia al Día