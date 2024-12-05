Águilas vuelve al triunfo tras blanquear a Leones en el Monumental

En un juego que inició demorado por las condiciones climáticas en la ciudad capital, el conjunto de Águilas del Zulia propinó blanqueada de 7-0 a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Rougned Odor estrenó la pizarra con sencillo remolcador para que Alí Castillo anote la primera para la causa rapaz en la apertura del primer tramo. Más tarde, en el cuarto capítulo, jugada de selección por parte de Sandy León impulsó la segunda a través de las piernas de Alexander Palma, quien se encontraba en la antesala.

Odor inició el octavo episodio con triple para luego ser impulsado con elevado de sacrificio de Andrés Chaparro, quien puso las acciones 3-0, mientras que en el noveno acto, Águilas llenó la bases para que Chaparro se convierta en el héroe tras disparar soberbio batazo de Grand Slam por todo el jardín izquierdo.

El dominicano Jorge Tavárez se alzó con el triunfo con una excelente presentación donde abanicó a ocho contrarios y toleró tres imparables en seis episodios completos.

Con el triunfo, los rapaces cortan racha adversa de cuatro derrotas al hilo y colocan su récord en 22-20, ubicándose en el segundo puesto de la tabla de clasificación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

