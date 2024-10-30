Águilas y Cardenales se miden nuevamente en "El Nido"

Águilas del Zulia y Cardenales de Lara chocarán nuevamente en el Luis Aparicio " El Grande" de Maracaibo, para continuar la serie de dos compromisos en territorio zuliano.

Cardenales pegó primero derrotando 12-3 en el inicio de serie para de esta forma extender a cuatro los triunfos en la pelota criolla, por su parte el elenco aguilucho tratará de acabar la mala racha ante los pájaros rojos, que de momento lidera la serie particular 2-0 contra Águilas.

La voz de play ball entre zulianos y larenses iniciará a las 7.00 pm. ByM Sports y Urbe 96.3 FM serán los encargados de transmitir el juego.

Lee también: Cardenales desplumó a las Águilas en Maracaibo