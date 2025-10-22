Águilas y Tiburones chocarán en el Universitario

Este miércoles, Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira se verán las caras en el estadio Universitario de Caracas, como parte de la programación oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Será el tercer enfrentamiento entre ambas novenas en lo que va de campaña, en un duelo que promete emociones desde el primer lanzamiento, pautado para las 6:30 p.m.

Los rapaces llegan con récord nivelado de 2-2, mientras que los escualos ostentan marca de 3-2, impulsados por su más reciente y vibrante victoria, en la que dejaron en el terreno a los Leones del Caracas.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de 1Baseball y BeisbolPlay.

