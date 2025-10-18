Sábado 18 de octubre de 2025
Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Máximo Acosta fue el más destacado tras despachar Grand Slam decisivo

Por Daniel García

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo
Los Tiburones de La Guaira estrenaron su casilla de victorias en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al imponerse con autoridad 13-4 sobre las Águilas del Zulia, en un duelo disputado en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

La ofensiva litoralense fue protagonista desde el inicio, destacando el Grand Slam de Máximo Acosta, quien limpió las bases en una explosiva entrada que marcó el rumbo del encuentro. También brilló Gabriel Arias, al conectar un jonrón de dos carreras, mientras que Jimmy Kerrigan aportó con tres carreras impulsadas, consolidando el dominio visitante.

Este triunfo representa la primera victoria de la temporada para los Tiburones, que venían de una racha adversa en sus presentaciones iniciales. El equipo mostró solidez en el bateo y aprovechó las oportunidades para castigar el pitcheo zuliano, que no logró contener el empuje ofensivo.

Con este resultado, La Guaira toma impulso en la tabla y buscará mantener el ritmo en sus próximos compromisos. Las Águilas, por su parte, dejan balance de 1-1, en la serie inaugural completada en territorio marabino.

Otros resultados en la LVBP

Leones 13 / Bravos 6

Caribes 2 / Tigres 3

Magallanes 0 / Cardenales 1

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Máximo Acosta fue el más destacado tras despachar Grand Slam decisivo
Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

El criollo disparó un vuelacerca y Grand Slam para colocar a Marineros a un paso de la gloria

Así saldrá Águilas al terreno para el segundo choque ante Tiburones en Maracaibo

El cuadro rapaz anunció su novena titular para el segundo choque ante los salados
La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

El conjunto nacional bajó un puesto en el listado internacional de la Fifa

