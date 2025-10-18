Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Tiburones de La Guaira estrenaron su casilla de victorias en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al imponerse con autoridad 13-4 sobre las Águilas del Zulia, en un duelo disputado en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

La ofensiva litoralense fue protagonista desde el inicio, destacando el Grand Slam de Máximo Acosta, quien limpió las bases en una explosiva entrada que marcó el rumbo del encuentro. También brilló Gabriel Arias, al conectar un jonrón de dos carreras, mientras que Jimmy Kerrigan aportó con tres carreras impulsadas, consolidando el dominio visitante.

Este triunfo representa la primera victoria de la temporada para los Tiburones, que venían de una racha adversa en sus presentaciones iniciales. El equipo mostró solidez en el bateo y aprovechó las oportunidades para castigar el pitcheo zuliano, que no logró contener el empuje ofensivo.

Con este resultado, La Guaira toma impulso en la tabla y buscará mantener el ritmo en sus próximos compromisos. Las Águilas, por su parte, dejan balance de 1-1, en la serie inaugural completada en territorio marabino.

Otros resultados en la LVBP

Leones 13 / Bravos 6

Caribes 2 / Tigres 3

Magallanes 0 / Cardenales 1

