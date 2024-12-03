Ajedrez visual zuliano tendrá una excelente proyección en los Juegos Paranacionales Oriente 2024

Este lunes 2 de diciembre arrancó la competencia del deporte ciencia en la categoría visual desde el Hotel Tibisay de Maturín, estado Monagas.

En las dos rondas efectuadas para la modalidad clásico absoluto los zulianos dominaron ante Monagas y Carabobo con marcador de 3-1.

El equipo conformado por Harlen Otero, José Colina, Luis Rodriguez, y Valeria González, jugarán este martes 3 de diciembre la tercera y cuarta ronda, para restar sólo una que se desarrollará el día siguiente.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ