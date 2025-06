Alarmas en Houston: José Altuve abandonó el juego por molestias físicas

El venezolano José Altuve abandonó el encuentro entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland en el sexto episodio por molestias físicas en el costado derecho.

‘Astroboy’ salió de la caja de bateo en esa entrada con claro gesto de disconformidad en el rostro. El mánager, Joe Espada, dejó el dogout y fue al terreno para ver qué ocurría con su jugador.

Conversaron unos segundos y el segunda base se mantuvo en la caja. Luego se ponchó con intento de toque de bola. José Altuve se fue para el banco, bajó al clubhouse y no salió más al campo.

Dicho esto, Houston cayó 5-4, pero mantiene como líder en la División Oeste de la Liga Americana con ventaja de 4.5 juegos sobre Seattle.

"No estoy realmente preocupado”, dijo Altuve. “Tal vez simplemente me levantaré mañana y estaré bien, así que no quiero hacer comentarios sobre esto esta noche, porque lo normal con una lesión es esperar hasta el día siguiente y ver cómo te sientes”.

