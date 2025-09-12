Viernes 12 de septiembre de 2025
Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Suárez volvió tras recuperarse al 100% de esas molestias en el codo derecho que lo sacaron del terreno por cinco meses de esta campaña

Por Christian Coronel

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso
El relevista venezolano Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso al relevar un inning perfecto donde abanicó a un bateador y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh en diez entradas.

Los Orioles de Baltimore están más contentos con la vuelta del pitcher criollo a la actividad, tras recuperarse al 100% de esas molestias en el codo derecho que lo sacaron del terreno por cinco meses de esta campaña, pero para este conjunto lo importante es que ha demostrado que puede ayudar ahora como relevista.

Suárez saltó a la lomita en la parte alta del décimo episodio (que le permitió asegurarse la segunda victoria de esta campaña gracias al triunfo de su equipo). Cabe resaltar que su efectividad quedó en 2.08. No permitió hit ni carrera y ponchó a un rival.

Hidrolago reparó averías en la avenida Universidad para optimizar el servicio hídrico a 100 mil zulianos

Al menos 70 litros por segundos se recuperaron, lo que optimizará la distribución del agua potable en 10 parroquias de la capital zuliana
Manchester City vs Manchester United: previa al derbi

La casa de apuestas global 1xBet presenta a los participantes del partido principal de la cuarta jornada de la EPL,…
La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en La Nueva Olla
Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

La abogada Margarita Alejo confirmó a EFE que su clienta acepta las disculpas solicitadas por el jugador internacional

