El relevista venezolano Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso al relevar un inning perfecto donde abanicó a un bateador y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh en diez entradas.

Los Orioles de Baltimore están más contentos con la vuelta del pitcher criollo a la actividad, tras recuperarse al 100% de esas molestias en el codo derecho que lo sacaron del terreno por cinco meses de esta campaña, pero para este conjunto lo importante es que ha demostrado que puede ayudar ahora como relevista.

Suárez saltó a la lomita en la parte alta del décimo episodio (que le permitió asegurarse la segunda victoria de esta campaña gracias al triunfo de su equipo). Cabe resaltar que su efectividad quedó en 2.08. No permitió hit ni carrera y ponchó a un rival.

