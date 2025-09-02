Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

El lanzador venezolano Albert Suárez fue reincorporado al roster principal de los Orioles de Baltimore, luego de completar exitosamente su proceso de recuperación tras una lesión en el hombro derecho que lo mantuvo fuera de acción durante cinco meses.

Suárez, de 35 años, inició la temporada 2025 como parte del cuerpo monticular del equipo de Maryland, en lo que representa su cuarta campaña en las Grandes Ligas. Sin embargo, una distensión de grado 2 en el músculo subescapular derecho lo obligó a ingresar en la lista de lesionados desde finales de marzo, perdiéndose la mayor parte del calendario regular.

El único juego en el que pudo ver acción este año fue el pasado 28 de marzo ante los Azulejos de Toronto, donde lanzó 2.2 entradas, permitió cinco hits, dos carreras y ponchó a dos rivales3. Desde entonces, el cuerpo médico de los Orioles supervisó cuidadosamente su rehabilitación, que incluyó sesiones de bullpen y prácticas de bateo en vivo.

Con su regreso, se espera que Suárez esté nuevamente a disposición del piloto Tony Mansolino para el último mes de la temporada regular. Aunque los Orioles marchan en la última posición de la División Este con récord de 62-76, a 11 juegos de la zona de comodines, la reincorporación del serpentinero venezolano representa una oportunidad para evaluar su condición física y proyectar su rol de cara a la próxima campaña

