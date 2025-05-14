Alcaraz accede a semifinales de Roma y asegura el segundo puesto del ranking ATP

El español Carlos Alcaraz venció por 6-4 y 6-4 al británico Jack Draper este miércoles 14 de mayo para acceder a las semifinales del Masters 1000 de Roma por primera vez.

Esta significa la semifinal número 11 en Masters 1000 para el murciano, igualando a su entrenador y compatriota Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz regresa al número dos del mundo y esto hace que en Roland Garros él y Sinner vayan por lados distintos del cuadro. Es decir, solo se podrían cruzar en la final.

Enfrentará en semifinales al italiano Lorenzo Musetti o al alemán Alexander Zverev.

