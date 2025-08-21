Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open en 2022, se estrenará en Nueva York este año contra el estadounidense Reilly Opelka (número 66 del mundo) y comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en las semifinales.

Alcaraz, número tres del ranking ATP, también podría enfrentarse al ruso Daniil Medvédev (campeón de este torneo en 2021) en cuarta ronda y con Ben Shelton en unos hipotéticos cuartot de final, según el sorteo celebrado este jueves.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (número 87) y comparte lado del cuadro con el alemán Alexander Zverev.

🇪🇸🇺🇸 Carlos Alcaraz’s 2025 US Open draw:



R1 – Opelka

R2 – Bellucci/Shang

R3 – Darderi

R4 – Medvedev/ADF

QF – Shelton/Ruud/Griekspoor/Lehecka

SF – Fritz/Djokovic/Rune/Mensik

F – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur



📸 AP pic.twitter.com/48YItvRxGd — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025

Noticia al Día / EFE