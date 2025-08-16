Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz derrotó este viernes 15 de agosto al ruso Andrey Rublev por parciales de 6-3, 4-6 y 7-5 para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.
El murciano pudo sobreponerse en un partido muy difícil, donde tuvo que demostrar su jerarquía en el tercer y decisivo set.
Alcaraz (12) se convirtió en el tercer español con más semifinales en un ATP Masters 1000 junto a Carlos Moyá. Están por detrás de David Ferrer (18) y Rafa Nadal (76).
El cinco veces campeón de Grand Slam ahora deberá enfrentar al alemán Alexander Zverev.
