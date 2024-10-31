Alcaraz se despide del ATP Masters 1000 de París en octavos de final

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, fue derrotado en los octavos final del ATP Masters 1000 de París por el francés Ugo Humbert, despidiéndose del torneo que se desarrolla en la capital francesa.

Humbert venció al murciano 6-1, 3-6 y 7-5, dejando fuera a uno de los candidatos a quedarse con el título. El tenista francés tendrá como rival al australiano Jordan Thompson en los cuartos de final, en busca de alcanzar las semifinales del torneo.

Para Alcaráz, la eliminación del Masters 1000 de París constituye un nuevo fracaso, luego de ser eliminado de manera sorpresiva en la segunda ronda del US Open ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, número 67 del mundo.

Luego de este partido, a la espera de la finalización del partido entre Dimitrov y Rinderknech, están definidas tres de las cuatro llaves de los cuartos de final:

Alexander Zverev vs Stéfanos Tsitsipas

Holger Rune vs Álex de Minaur

Jordan Thompson vs Ugo Humbert

Karén Kachanov vs Grigor Dimitrov/Arthur Ridnekech

Lee también: Cavaliers alcanzan su quinta victoria consecutiva tras superar a los Lakers

Noticia Al Día/ATP

Fernando Luzardo/Pasante