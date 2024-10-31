Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Alcaraz se despide del ATP Masters 1000 de París en octavos de final

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, fue derrotado en los octavos final del ATP Masters 1000…

Por pasante2

Alcaraz se despide del ATP Masters 1000 de París en octavos de final
El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, fue derrotado en los octavos final del ATP Masters 1000 de París por el francés Ugo Humbert, despidiéndose del torneo que se desarrolla en la capital francesa.

Humbert venció al murciano 6-1, 3-6 y 7-5, dejando fuera a uno de los candidatos a quedarse con el título. El tenista francés tendrá como rival al australiano Jordan Thompson en los cuartos de final, en busca de alcanzar las semifinales del torneo.

Para Alcaráz, la eliminación del Masters 1000 de París constituye un nuevo fracaso, luego de ser eliminado de manera sorpresiva en la segunda ronda del US Open ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, número 67 del mundo.

Luego de este partido, a la espera de la finalización del partido entre Dimitrov y Rinderknech, están definidas tres de las cuatro llaves de los cuartos de final:

  • Alexander Zverev vs Stéfanos Tsitsipas
  • Holger Rune vs Álex de Minaur
  • Jordan Thompson vs Ugo Humbert
  • Karén Kachanov vs Grigor Dimitrov/Arthur Ridnekech

Lee también: Cavaliers alcanzan su quinta victoria consecutiva tras superar a los Lakers

Noticia Al Día/ATP

Fernando Luzardo/Pasante

Temas:

Última Hora

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Un abrazo que Rompe barreras: Hermanas de 93 y 99 años se reencuentran en Margarita

Un video que captura el emotivo reencuentro de dos hermanas, Teresa (93) y "Tica" (99), en la isla de Margarita, Venezuela, ha conmovido a miles en internet. Tras cuatro años sin verse a causa de la pandemia, el abrazo y las palabras de afecto entre ellas se convirtieron en un recuerdo inolvidable, aunque la historia tenga un final agridulce.
Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Santos marcha 15° en el torneo, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso
Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

En la empresa no solo destacan las figuras masculinas, también las figuras femeninas, quienes han logrado grandes hazañas
Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Con este resultado, ambos equipos tienen diez puntos y siguen peleando por un puesto en el cuadrangular

